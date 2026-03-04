Servisne informacije: U UKC-u Tuzla rođeno sedam beba

POLICIJA –U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano je krivično djelo Provala u Hypo market Bingo.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 65 pregleda i 2 terenske intervencije, 4 pacijenta su, nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, dvije djevojčice i pet dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

CIVILNA ZAŠTITA – Povodom međunarodnog Dana Civilne zaštite, Gradski štab Civilne zaštite Srebrenik sa svojim službama danas je u Mješovitoj srednjoj školi upriličio vježbu spašavanja iz požara. U ovoj koordinranoj vježbi učestvovala je Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik zajedno sa službom hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik i pripadnicima PU Srebrenik, a simulirana je akcija spašavanja učenika iz požarom zahvaćenih prostorija škole.

Danas se u Srebreniku očekuje vedro jutro sa temperaturama od 3 do 6 stepeni. Tokom dana, vrijeme će biti umjereno oblačno s maksimalnom temperaturom od 17 stepeni. Večeras i tokom noći očekuju se slabi pljuskovi, s najjačim padavinama između ponoći i 3 sata ujutro. Vjetar će biti slab do umjeren. Pratite aktuelnu vremensku prognozu na vremenska prognoza za Srebrenik