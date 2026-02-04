Srijeda, 4 Februara, 2026
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Sud naložio obustavu štrajka u pravosudnim institucijama TK

By admin
0
20

Općinski sud u Zenici donio je privremenu mjeru osiguranja kojom se nalaže obustava štrajka administrativnih uposlenika u pravosudnim institucijama Tuzlanskog kantona. Također, nalaže se i hitno uspostavljanje redovnog procesa rada u Kantonalnom sudu u Tuzli, Kantonalnom tužilaštvu TK, te općinskim sudovima u Tuzli, Srebreniku, Lukavcu i Banovićima.

Sud je ocijenio da su ispunjeni zakonski uslovi za hitno donošenje mjere, uz obrazloženje da posljedice štrajka imaju šire društvene implikacije i direktno utiču na ostvarivanje ustavom zagarantovanih prava građana na pristup pravdi i odlučivanje u razumnom roku. U rješenju se, između ostalog, navodi da postupak mirenja nije proveden prije stupanja u štrajk, što je bio jedan od ključnih razloga za donošenje privremene mjere.

Ovakva odluka suda dodatno potvrđuje ranije stavove i postupanje Vlade Tuzlanskog kantona, koja je od početka ukazivala na ozbiljne posljedice koje štrajk proizvodi po funkcionisanje pravosudnog sistema, kao i na sporne proceduralne aspekte organizovanja štrajka. Vlada je tim povodom pokrenula sudski postupak radi utvrđenja nezakonitosti štrajka, navodeći da je došlo do paralize rada pravosudnih institucija i ugrožavanja prava građana.

Vlada Tuzlanskog kantona je i ranije naglasila da će poštovati sve sudske odluke, te da ostaje opredijeljena za zakonitost postupanja, fiskalnu odgovornost i dijalog sa socijalnim partnerima, uz istovremenu zaštitu prava građana na nesmetano funkcionisanje pravosudnog sistema.

RTVTK

Prethodni članak
Januar donio blagi rast prihoda od indirektnih poreza
admin

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a