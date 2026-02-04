Sud naložio obustavu štrajka u pravosudnim institucijama TK

Općinski sud u Zenici donio je privremenu mjeru osiguranja kojom se nalaže obustava štrajka administrativnih uposlenika u pravosudnim institucijama Tuzlanskog kantona. Također, nalaže se i hitno uspostavljanje redovnog procesa rada u Kantonalnom sudu u Tuzli, Kantonalnom tužilaštvu TK, te općinskim sudovima u Tuzli, Srebreniku, Lukavcu i Banovićima.

Sud je ocijenio da su ispunjeni zakonski uslovi za hitno donošenje mjere, uz obrazloženje da posljedice štrajka imaju šire društvene implikacije i direktno utiču na ostvarivanje ustavom zagarantovanih prava građana na pristup pravdi i odlučivanje u razumnom roku. U rješenju se, između ostalog, navodi da postupak mirenja nije proveden prije stupanja u štrajk, što je bio jedan od ključnih razloga za donošenje privremene mjere.

Ovakva odluka suda dodatno potvrđuje ranije stavove i postupanje Vlade Tuzlanskog kantona, koja je od početka ukazivala na ozbiljne posljedice koje štrajk proizvodi po funkcionisanje pravosudnog sistema, kao i na sporne proceduralne aspekte organizovanja štrajka. Vlada je tim povodom pokrenula sudski postupak radi utvrđenja nezakonitosti štrajka, navodeći da je došlo do paralize rada pravosudnih institucija i ugrožavanja prava građana.

Vlada Tuzlanskog kantona je i ranije naglasila da će poštovati sve sudske odluke, te da ostaje opredijeljena za zakonitost postupanja, fiskalnu odgovornost i dijalog sa socijalnim partnerima, uz istovremenu zaštitu prava građana na nesmetano funkcionisanje pravosudnog sistema.

RTVTK