Januar donio blagi rast prihoda od indirektnih poreza

Prihodi od indirektnih poreza u januaru 2026.godine iznosili su 885 miliona KM i veći su za 5 miliona KM ili 0,57% u odnosu na isti period 2025. godine kada su iznosili 880 miliona KM.

UIO je u januaru 2026. godine privredi vratila 187 miliona KM povrata PDV-a, pa su neto prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u januaru 2026. godine, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili 698 miliona KM.

RASPODJELA PRIHODA U JANUARU 2026. GODINE

Za finansiranje državnih institucija u januaru 2026. godine raspoređen je iznos od 79 miliona KM. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federacija BiH sa jedinstvenog računa dobila 381 milion KM, Republika Srpska 214 miliona KM i Brčko distrikt 21 milion KM.

Pored raspoređenih prihoda, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 23 miliona KM, Republika Srpska 15 miliona KM i Distrikt Brčko 791 hiljada KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM, informišu iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.