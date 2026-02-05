Četvrtak, 5 Februara, 2026
NaslovnicaVRIJEME

Pretežno oblačno uz kišu u većem dijelu BiH, do 14 stepeni

By admin
0
10

Temperature zraka izmjerene u 7.00 sati (°C): Bjelašnica -2; Sokolac 3; Bihać, Gradačac i Ivan Sedlo 4; Banja Luka i Srebrenica 5; Bijeljina, Bugojno, Livno, Prijedor, Sanski Most i Zvornik 6; Drvar 7; Doboj, Sarajevo i Zenica 8; Jajce 9; Mostar, Trebinje i Tuzla 10°C.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 14°C.

U Sarajevu pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura zraka oko 10°C.

Prethodni članak
Sud naložio obustavu štrajka u pravosudnim institucijama TK
Naredni članak
Servisne informacije: Danas i sutra planska isključenja električne energije
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

VRIJEME

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a