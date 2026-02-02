Sutra sjednica: Hoće li radnicima u FBiH biti isplaćena pomoć?

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je da će Vlada FBiH u 2026. godini usvojiti uredbu o isplati neoporezive pomoći radnicima. Kako je najavljeno, ova tema bit će razmatrana na sutrašnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća, nakon čega bi se trebala naći i pred Vladom FBiH.

Nikšić je istakao da će uredba biti slična onoj iz prethodne godine, ali s nešto manjim iznosom neoporezive naknade, koji će u 2026. godini iznositi 250 KM mjesečno. Prema njegovim riječima, Vlada se svjesno odriče dijela budžetskih prihoda kako bi omogućila direktnu podršku privredi i povećala primanja radnika.

Premijer je naglasio da ovakva mjera otvara prostor za rast realnih plata, unapređenje životnog standarda zaposlenih, kao i povećanje lične potrošnje.

Tuzlainfo.ba