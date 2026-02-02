Uprava policije MUP – a TK: Realizovane planske aktivnosti, oduzeta opojna droga

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona su dana 30.1.2026. godine na području Tuzlanskog kantona, poduzimajući planske aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih dijela i prekršaja, kontrolisali i legitimisali ukupno 309 lica, izvršili kontrolu 233 vozila, 6 pretresa lica i 3 pretresa po naredbi nadležnih sudova, te 1 ograničenje slobode kretanja na određenom području (racija). Takođe, izdato je 27 prekršajnih naloga.

Prilikom pretresa, pronađeno je i privremeno oduzeto deset pvc. pakovanja sa sadržajem praškaste bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, jedan grumen biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih droga koji će biti korišteni u dokaznom postupku.

Policijski službenici nastavljaju daljnji rad na dokumentovanju predmeta, nakon čega će Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biti podneseni odgovarajući izvještaji.