Sindikat Koksare Lukavac: Bez uglja proizvodnja bi mogla stati već krajem februara

Sindikalna organizacija Koksare Lukavac u stečaju uputila je dopis institucijama vlasti u kojem upozorava na ozbiljne posljedice mogućeg gašenja ove fabrike, ističući da bi obustava rada mogla ugroziti čitav lanac industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini.

U dopisu se navodi da je nad Koksarom Lukavac otvoren stečajni postupak te da postoji realna opasnost od potpunog prestanka rada, iako je riječ o jedinom proizvođaču koksa na Balkanu. Sindikat podsjeća da je Koksara godinama bila među najvećim uvoznicima i izvoznicima u Bosni i Hercegovini, ali da nikada nije prepoznata kao strateška industrija.

Posebno se upozorava da bi gašenje Koksare direktno ugrozilo rad Željezare Zenica, ali i snabdijevanje željezara u regionu, te izazvalo lančane posljedice po rudnike uglja i željeznički transport u oba entiteta.

Sindikat predlaže hitnu finansijsku intervenciju kroz subvencioniranje proizvodnje koksa u iznosu od jedan do 1,5 miliona konvertibilnih maraka mjesečno u periodu od šest mjeseci, što bi, kako navode, omogućilo nastavak proizvodnje, stabilizaciju poslovanja i pronalazak strateškog partnera.

U dopisu se ističe i problem zaliha uglja, kojih trenutno ima za najviše dva mjeseca rada. Upozorava se da bi, ukoliko se novi ugalj hitno ne naruči, proizvodnja morala biti obustavljena krajem februara ili početkom marta zbog nedostatka sirovine.

Sindikat apeluje na vlasti svih nivoa da hitno reaguju, naglašavajući da je riječ o industriji od značaja za ekonomiju države i o egzistenciji velikog broja radnika, kojima je plata iz Koksare jedini izvor prihoda.

federalna.ba