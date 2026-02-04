Gjergja proširio spisak reprezentacije BiH, stižu pojačanja iz Eurolige

Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergja saopćio je širi spisak igrača za predstojeće utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, protiv Švicarske.

Na spisku se nalaze košarkaši: Adnan Arslanagić (Jahorina), Amar Alibegović (Granada, Španija), Edin Atić (Bosna ), Tarik Hrelja (Student), Amar Gegić (Derby, Crna Gora), Asim Gutić (Bosna ), Vojin Ilić (Igokea), Džanan Musa (Dubai, UAE), Adin Vrabac (trenutno bez kluba), Aleksandar Lazić (Igokea ), Haris Delalić (Bosna), Lazar Mutić (Lietkabelis, Litvanija), Fahrudin Manjgafić (trenutno bez kluba), Emir Sulejmanović (Unicaja, Španija), Ajdin Penava (Slask, Poljska), Kenan Kamenjaš (Dubai, UAE), Nikola Marić (Girona, Španija), Stefan Simanić (Šiaulai, Litvanija), Novak Manojlović (Bosna), Darko Talić (Borac), John Roberson (Toulon, Francuska), Dušan Makitan (Borac), Reuf Livadić (Promo Donji Vakuf), Malik Skalonjić (Spartak Subotica, Srbija) i Sani Čampara (Sloboda).

Reprezentacija BiH se okuplja 22. februara u Tuzli, gdje će pet dana kasnije ugostiti Švicarsku. S istim protivnikom Zmajevi igraju 2. marta u Kriensu.

Selektor Gjergja do okupljanja će skratiti spisak na 15 imena.