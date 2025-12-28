Teretnjaci Srebrenik obradovali mališane u ovom gradu

Na platou ispred Doma kulture članovi grupe Teretnjaci Srebrenik i ove godine pripremili su poseban program za najmlađu raju u Srebreniku.



Na platou ispred Doma kulture članovi grupe Teretnjaci Srebrenik ove godine pripremili su poseban program za najmlađu raju u Srebreniku.

Mališani su uživali uz omiljene heroje iz animiranih filmova, a tu je bio i neizostavni Djeda Mraz koji je dijelio paketiće.Ovaj dogadjaj postao je već tradicija u Srebreniku, a također, prije nekoliko dana članovi ove grupe obradovali su paketićima i djecu sa posebnim potrebama u centru “Spektar” u Srebreniku.