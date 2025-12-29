Servisne informacije: U protekla 24 sata na putevima Srebrenika devet saobraćajnih nezgoda

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobolo teške tjelesne povrede. U svim nezgodana učestvovala su vozila sa stranim tablicama. U ovom periodu registrovano je 1 narušavavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 121 pregled, 4 terenske intervencije, 3 pacijenta su nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođena su dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčano i vedro vrijeme tokom cijelog dana, bez padavina. Temperature će se kretati od -3°C u ranim jutarnjim satima do maksimalnih 8°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 4.3 m/s