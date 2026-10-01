Brašno iz Tešnja na policama marketa širom Evrope i u Americi

DUKAT Premium brašno iz Tešnja stiže na tržište Evropske unije, Albanije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, a svoje mjesto pronašlo je i na američkom tržištu. Kompanija s više od 80 uposlenih nastavlja širiti prodajnu mrežu, uz kontinuirana ulaganja u proizvodnju, kvalitet i razvoj novih proizvoda.

Na policama marketa i u profesionalnim pekarskim pogonima izvan Bosne i Hercegovine sve je više proizvoda koji nose ime DUKAT. Brašno proizvedeno u Tešnju izvozi se u Hrvatsku, odakle se distribuira i snabdijeva pekare širom Hrvatske i Slovenije. Isporuke za Albaniju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Ameriku dodatno šire prisustvo ovog domaćeg brenda na međunarodnom tržištu.

Plasman na tržište Evropske unije razvija se u saradnji s kompanijom Bostrading & Consulting d.o.o. Zenica, zastupnikom DUKAT brašna u EU. Kroz saradnju s distributerima i poslovnim partnerima, DUKAT povezuje proizvodnju iz Tešnja s kupcima koji traže pouzdan kvalitet za svakodnevnu i profesionalnu upotrebu.

Svaka nova isporuka rezultat je rada koji počinje pažljivim odabirom pšenice, nastavlja se kontrolom proizvodnje, a završava organizovanim skladištenjem i isporukom. DUKAT danas zapošljava više od 80 ljudi, dok silosi kapaciteta 6.000 tona predstavljaju važan oslonac za kontinuitet proizvodnje i snabdijevanje domaćeg i stranih tržišta.

Posebno mjesto u ponudi zauzima DUKAT Premium namjensko pšenično brašno, proizvedeno od pažljivo birane, kvalitetne pšenice. Namijenjeno je pripremi tijesta koja zahtijevaju visoku rastezljivost i snagu, dobar volumen te stabilnost tokom obrade. Njegova svojstva doprinose kvalitetnoj strukturi tijesta, kao i očuvanju svježine i trajnosti gotovih proizvoda.

DUKAT Premium posebno je pogodan za izradu domaćih pita i mašinsku proizvodnju pita, kao i za pripremu kvalitetnog tijesta za pizzu. Od ručnog razvlačenja jufke do zahtjeva profesionalnih pekara i pizzerija, namijenjen je kupcima kojima su obradivost tijesta i ujednačen rezultat ključni u svakodnevnom radu.

Težnja kompanije je proizvodnja po visokim standardima. DUKAT je svoje proizvodne procese uskladio s principima ISO 9001:2008 i HACCP, dok ulaganjima u laboratoriju i savremeniju opremu dodatno jača kontrolu kvaliteta kroz sve faze proizvodnje.

„U prethodne tri godine uložili smo više od pet miliona KM u savremeniju proizvodnju, laboratoriju, objekte, skladište i vozni park. Svako od tih ulaganja ima jasan cilj: osigurati pouzdan kvalitet i odgovoriti na potrebe naših kupaca. Ponosni smo što brašno iz Tešnja danas stiže do kupaca u Evropi i Americi. Ovdje ne planiramo stati. Nastavljamo ulagati, širiti prodajnu mrežu i razvijati nove pekarske proizvode“, poručuje uprava DUKATA.

Širenje izvoza istovremeno otvara prostor za nove poslovne saradnje. Distributerima, trgovcima, pekarama i pizzerijama DUKAT nudi proizvode iza kojih stoje domaća proizvodnja, razvijeni kapaciteti i kontinuirana ulaganja.

Planovi kompanije usmjereni su na daljnje jačanje proizvodnje, razvoj asortimana i širenje mreže partnera. Iz Tešnja prema evropskim i američkim kupcima, DUKAT nastavlja širiti tržište za bosansko brašno — s ambicijom da ono postane dio svakodnevne proizvodnje u još većem broju pekara, pizzerija i domaćinstava.