Umrla Biljana Plavšić, osuđenica za ratne zločine u BiH

Biljana Plavšić, bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske koja je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju osuđena za zločine protiv čovječnosti, preminula je u 96. godini u Beogradu.

Plavšić je pred Haškim tribunalom priznala krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, a 27. februara 2003. godine osuđena je na 11 godina zatvora. Tribunal je utvrdio njenu individualnu krivičnu odgovornost za progone Bošnjaka, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva u 37 općina u Bosni i Hercegovini.

U okviru sporazuma o priznanju krivice, Plavšić je priznala da je učestvovala u zajedničkom planu čiji je cilj bio trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva sa teritorija koje su bosanski Srbi smatrali svojima, uključujući kampanju progona i prisilnog uklanjanja stanovništva.

U svom iskazu nakon priznanja krivice navela je da je prihvatila odgovornost nakon što se, kako je kazala, uvjerila da su hiljade nevinih ljudi bile žrtve organizovanog i sistematskog uklanjanja Bošnjaka i Hrvata sa teritorija koje su bosanski Srbi smatrali svojima.

Tokom rata bila je dio političkog vrha bosanskih Srba i djelovala je zajedno s drugim tadašnjim liderima, među kojima su bili Radovan Karadžić i Momčilo Krajišnik.

Plavšić je na funkciji člana Predsjedništva SR Bosne i Hercegovine bila od 1990. do 1992. godine, a 1992. godine obavljala je funkciju vršiteljice dužnosti predsjednika srpske republike u BiH. Potom je bila potpredsjednica Republike Srpske od 1992. do 1996. godine, a predsjednica Republike Srpske od 1996. do 1998. godine. Godine 1997. osnovala je Srpski narodni savez (SNS).

Na izdržavanje kazne prebačena je u Švedsku, a prijevremeno je puštena na slobodu 2009. godine, nakon što je odslužila približno dvije trećine kazne.

Tuzlainfo.ba