Trivićeva traži da se Thompsonu zabrani ulazak u BiH

Jelena Trivić, predsjednik Narodnog fronta, uputila je zahtjev Ministarstvu bezbjednosti BiH kojim traži izdavanje mjere zabrane ulaska u BiH Marku Perkoviću Thompsonu, tamošnjem kontroverznom muzičaru.

Ističe da su rezolucije i deklaracije koje su podnesene u Narodnoj skupštini o zabrani promovisanja ustaštva svakako korisne, ali da to neće spriječiti Thompsona da napravi novi koncert na teritoriji Federacije BiH, na kojem će se, kako je kazala, opet čuti pokliči “Za dom spremni” i vijoriti šahovnice iz doba zloglasne NDH.

“NDH je ustaška tvorevine od čije ruke je stradalo preko milion Srba, Jevreja, Roma i drugih koji su se protivili njihovoj zvaničnoj politici rasnog, vjerskog i nacionalnog istrebljenja svih onih koji se nisu uklapali u njihov poredak koji su provodili. Samo zabrana ulaska u BiH licu Marko Perković Thompson može ovo lice onemogućiti da ponovo organizuje koncerte u opštinama i gradovima koje mu očigledno rado izdaju dozvole i ne vide ništa sporno u njegovim koncertima”, poručila je Trivićeva.

Smatra da Ministarstvo bezbjednosti BiH ima puni pravni osnov da Thompsonu zabrani ulazak u Bosnu i Hercegovinu.

“On promoviše ustaštvo, te rasnu, vjersku i nacionalnu netrpeljivost koja je i bila ideološka osnova postojanja zloglasne i kvislinške tvorevine zvane NDH”, kazala je Trivićeva.

Thompson zabranjen širom Evrope

Inače, Marko Perković Thomspon nedavno je održao dva koncerta u Širokom Brijegu, a tokom njih mogli su se čuti zloglasni pokliči, koji za organizatore, goste, niti za lokalne zajednice, niti policiju i pravosuđe nisu predstavljali nikakav problem.

Aii zato za druge jesu.

Naime, Thompsonovi koncerti zabranjeni su ili otkazani zbog pritiska javnosti u Nizozemskoj, Švajcarskoj, Sloveniji, Njemačkoj, iz razloga jer je ovaj hrvatski muzičar promoter neonacizma i ustaštva.

Tompson je inače rado viđen gost na dočeku gotovo svih vodećih hrvatskih sportskih selekcija.