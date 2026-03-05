Skrivao 20.000 eura ispod sjedišta: Vozač iz BiH platio kaznu od 6.600 eura

Carinski službenici Službe za mobilne jedinice Slavonski Brod otkrili su neprijavljeni novac tokom kontrole teretnog vozila na autoputu A3. Prilikom pregleda kamiona bosanskohercegovačkih registarskih oznaka na odmorištu Marsonija sjever, carinici su u kabini vozila pronašli skrivenu gotovinu.

Novac u iznosu od 20.000 eura bio je sakriven ispod suvozačevog sjedišta, a vozač, državljanin Bosne i Hercegovine, propustio je da prijavi ovaj iznos prilikom ulaska u Hrvatsku, što je zakonska obaveza za iznose veće od 10.000 eura.

Visoka kazna za državljanina BiH

Zbog kršenja Zakona o deviznom poslovanju, vozaču je odmah izdat prekršajni nalog. Izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 6.600 eura, uz dodatnih 30 eura troškova postupka.

Kako bi iskoristio zakonsku mogućnost, vozač je odmah uplatio dvije trećine kazne, odnosno 4.400 eura, čime se kazna smatra u potpunosti plaćenom. Iz Carinske uprave Republike Hrvatske podsjećaju sve putnike na obavezu prijave gotovine prilikom prelaska državne granice kako bi izbjegli visoke sankcije.