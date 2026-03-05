Održana skupština Udruženja penzionera Srebrenik

Danas je u Plavoj sali Doma kulturre u Srebreniku održana redovna i izborna konstituirajuća skupština Udruženja penzionera Srebrenik.

Nakon što je usvojen izvještaj o radu za prethodnu godinu i ostali materijali, za predsjednika skupštine ovog udruženja ponovo je izabran Esad Husanović, a za zamjenika Nuraga Kurtić.

Za predsjednika upravnog odbora udruženja ponovo je izabran Salko Hodžić, a za njegovog zamjenika Muharem Musić.

Izabrani su i delegati u Skupštinu udruženja TK, a to su po automatizmu Esad Husanović i Salko Hodžić, dok je za delegata u Skupštinu na nivou FBIH izabran Husejin Mašić.