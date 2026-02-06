U TK počinje obnova škola vrijedna osam miliona KM

Planirani su radovi toplotne izolacije vanjskih zidova, toplotna i hidroizolacija krova sa zamjenom krovnog pokrivača, zamjena stolarije i rasvjete, ugradnja sistema vatrodojave i gašenja požara te intervencije na elektroinstalacijama.

Početak rekonstrukcije i implementacije mjera energetske efikasnosti u pet školskih objekata na području Tuzlanskog kantona danas je obilježen u prisustvu svih aktera uključenih u realizaciju projekta vrijednog više od osam miliona KM.

Radi se o grant sredstvima koje je osigurala Vlada Republike Njemačke, posredstvom Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Njemačke razvojne banke KfW te sredstvima Vlade TK putem Revolving fonda za energetsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine za javne nabavke.

Bolji uvjeti za rad i učenje

– Vlada Tuzlanskog kantona uložila je dosta vremena radeći na ovom projektu zajedno sa svim drugim partnerima. Nakon realizacije ovog projekta naši učenici i zaposlenici škola imat će bolje i kvalitetnije uvjete za rad. Ovo je ujedno samo jedan segment iz svih projekata koje mi provodimo i gdje su ulaganja do sada u ustanove obrazovanja, bez ovog projekta, bila približno 20 miliona KM – naglasio je ovom prilikom ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.

Ukupna vrijednost ugovora je 4.125.093,04 eura (cca 8.067.856 KM) bez PDV-a.

Prema riječima ambasadora Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Alfreda Grannasa, “projekat je lijep primjer onoga što Savezna Republika Njemačka radi u BiH, unaprjeđujući obnovljivu energiju i održivi privredni razvoj”.

– Za 30 godina naše saradnje realizirali smo mnogo projekata i ukupno uložili 1,3 milijarde eura kao vlada SR Njemačke. Tu se ne ubrajaju sredstva iz privatnog kapitala – rekao je ambasador Grannas.

Projektom su obuhvaćene Osnovna škola Kalesija, Osnovna škola Centar u Tuzli, Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla, Mješovita srednja građevinsko geodetska škola Tuzla i Gimnazija Meša Selimović Tuzla.

Zadovoljstvo zbog implementacije projekta izrazila je i ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Anela Ajšić.

Veliki obim radova

– Ovo pokazuje sinergiju između viših nivoa vlasti i njemačke vlade, ali i efekte koje ćemo ostvariti. Prije svega mislimo na karbonski otisak i uštede CO2 na području TK, uz impozantne podatke o uštedi na objektima za veliki broj korisnika, a samim time ćemo provesti zelenu tranziciju – kazala je ministrica Ajšić.

Federalni ministar Željko Nedić izrazio je zadovoljstvo što može, u ime Federalnog ministarstva prostornog uređenja kao implementatora projekta, prisustvovati svečanom obilježavanju početka realizacije te istakao da će ukupno 3.700 osoba imati direktnu korist od ove obnove

Prema projektu planirani su radovi toplotne izolacije vanjskih zidova, toplotna i hidroizolacija krova sa zamjenom krovnog pokrivača, zamjena stolarije i rasvjete, ugradnja sistema vatrodojave i gašenja požara te intervencije na elektroinstalacijama. U OŠ Kalesija planirana je instalacija visoko temperaturne toplotne pumpe.

Izrazivši posebnu zahvalnost KfW-u i Vladi SR Njemačke te Vladi i Skupštini TK federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je naglasio važnost implementacije projekta važnog za kompletan Tuzlanski kanton.

– Ovih pet škola stvarno zaslužuju da se mjere energetske efikasnosti primjene, a kao osobu zaduženu za energiju u FBiH raduje me da se ovaj projekat realizuje i u drugim kantonima – rekao je federalni ministar Lakić.