Servisne informacije: TK bogatiji za 13 beba

CIVILNA ZAŠTITA – Prijavljeno klizište u naselju Donji Srebrenik. Klizište ugrožava putni pravac prema Gornjem Srebreniku.

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Grada Srebrenika bila su mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 70 pregleda, 1 kućna posjeta i 1 terenska intervencija, 1 pacijent je prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je jedanaest beba, tri djevojčice i osam dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

Danas u Srebreniku očekuje se promjenjivo vrijeme. Jutro će biti hladno sa temperaturama oko 7°C i malim vjetrom. Tokom dana temperature će porasti do 14°C, ali će vjetar ojačati sa udarima do 5,7 m/s. Očekuju se povremeni pljuskovi, posebno oko podneva i poslijepodne.