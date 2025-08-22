U BiH raste broj razvoda, a opada broj sklopljenih brakova

U Bosni i Hercegovini bilježi se pad broja zaključenih brakova uz istovremeni rast razvoda, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH.

U 2019. godini sklopljeno je više od 18.900 brakova, dok je 2023. taj broj pao na nešto više od 17.000. Istovremeno, broj razvoda je porastao i u 2023. iznosio je 3.048.

Advokati upozoravaju da ni podaci za prošlu godinu ne ukazuju na poboljšanje, dok se trend rasta razvoda proteže i unazad nekoliko godina. Tokom 2016. godine u Federaciji BiH svaki sedmi sklopljeni brak završio je razvodom.

Sociologinja Smiljana Vovna ističe da promjene u društvu, nove vrijednosti u porodici i promjena uloga žena doprinose ovom trendu: “Žena je danas obrazovana, društveno priznata i nije u stanju, kao što je to nekada bilo, da se podrazumijeva da je u kući, odgaja djecu i da očekuje supruga kad se vrati s posla“.

Psihologinja Mira Vilušić dodaje da bi veća ulaganja u odgoj djece i osiguranje materijalne egzistencije mogli doprinijeti boljem stanju. Ona također ističe važnost seksualnog odgoja u školama: “Ako ja koja sam se školovala u prošlom vijeku sam imala seksualni odgoj, pitam se zašto u 21. vijeku naša omladina nema?”

Advokat Damir Alić navodi da se razlozi za razvode uglavnom ne mijenjaju, s preljubom na prvom mjestu, ali i ekonomskom situacijom, ovisnostima i drugim problemima. Također ističe da se razvodima sve češće vraća dijaspora: “Jedan drugi fenomen gdje nam se naša dijaspora najčešće vraća i razvodi u BiH, zbog troškova primarno, i imamo i tu jedno povećanje koje je primjetno u svakodnevnom životu”.

Prema Aliću, promijenio se i pogled na brak kao instituciju, a razvodima su posebno pogođeni mladi parovi. On upozorava da trend rasta razvoda nastavlja i u 2024. godini: “Taj razvod brakova zaista doživljava jednu ekspanziju koja prevazilazi prethodne godine”. Podaci pokazuju da razvodi zahvaćaju i starije osobe, pri čemu je najstariji muškarac koji se razveo imao 86 godina, a najstarija žena 80, piše BHRT.