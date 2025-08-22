Upozorenje meteorologa: I danas na snazi meteoalarm zbog obilnih padavina i grmljavine

Jutros je u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša, pljuskovi i grmljavina su zabilježeni u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne, a, zbog padavina i očekivanih grmljavinskih nevremena, na snazi je žuti meteoalarm.

Temperature zraka u 8 sati (°C): Sokolac 13; Livno 14; Bugojno, Ivan Sedlo 15; Drvar 16; Jajce, Zenica 17; Bihać, Prijedor, Sanski Most, Sarajevo, Tuzla, Zvornik 18; Banja Luka 19; Bijeljina, Mostar 20; Gradačac, Trebinje 21; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 935 hPa, za 9 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Obilnije padavine u Hercegovini. Tokom poslijepodneva postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u Bosni zapadni i sjeverozapadni, u Hercegovini prije podne jugozapadni, a poslije podne sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 26 °C. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura zraka oko 23 °C.

U subotu u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28°C.

U nedjelju očekuje se povećanje oblačnosti sa sjeverozapada koje prije podne u Bosni lokalno može usloviti slabu kišu, a u drugoj polovini dana slabe pljuskove na području Hercegovine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 27°C, na jugu zemlje do 31°C.

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima od sredine dana prema večernjim satima. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28°C, na jugu zemlje do 30°C.