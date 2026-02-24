Utorak, 24 Februara, 2026
U autobusu bh. registracija pronađeno 39.100 komada cigareta s Kosova

Ovlašteni carinski službenici, na graničnom prijelazu Slavonski Brod, spriječili su pokušaj nezakonitog unosa ukupno 39.100 komada cigareta u carinsko područje Europske unije.

Tijekom kontrole autobusa registarskih oznaka Bosne i Hercegovine, kod putnika, stranog državljanina, pronađeno je ukupno 39.100 komada različitih vrsta cigareta koje su bile označene duhanskim markicama Kosova, priopćeno je u utorak iz Carinske uprave RH.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv stranog državljanina podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Roba koja je predmet kaznenog djela je oduzeta, stoji u priopćenju. 

