U Bosnu i Hercegovinu stiže olujni vjetar: FHMZ izdao narandžasto upozorenje

Vjetrovito će danas biti u cijeloj zemlji. Vjetar će biti umjeren i jak, južnog i jugoistočnog smjera, povremeno sa olujnim udarima

Jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme u Bosni i Hercegovini.

Temperature zraka izmjerene u 7 sati iznosile su (°C): Bjelašnica -5; Zenica -1; Jajce 0; Ivan Sedlo i Srebrenica 1; Prijedor 2; Tuzla 3; Bijeljina i Doboj 4; Bugojno, Livno, Mostar i Trebinje 5; Gradačac i Sarajevo 6; Banja Luka 7; Drvar 8; Sanski Most 10; Bihać 11°C.

Danas dolazi jače naoblačenje sa zapada. Prijepodne lokalno malo kiše može pasti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Glavnina padavina se očekuje od večernjih sati i tokom noći na petak. Vjetrovito će danas biti u cijeloj zemlji. Vjetar je umjeren i jak, južnog i jugoistočnog smjera, povremeno sa olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 15°C.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će oko 12°C.

Upozorenje građanima

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH za danas je izdao narandžasto upozorenje.

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne, naime, očekuje se pojačan vjetar.

– Brzina vjetra od 50-70 km/h, lokalno i više, najavili su iz FHMZ-a, zbog čega se građanima savjetuje da poduzmu mjere opreza i prate posljednju prognozu vremena.

– Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosi na otvorenom, saopćeno je.