Promovisana knjiga “Godinama”, autora Fadila Duranovića – Faće,

Pjesme koje su nastajale u proteklih četerdeset godina, sabrane u zbirku pod nazivom “Godinama”, autora Fadila Duranovića – Faće, promovisane su u Velikoj sali Doma kulture Srebrenik, u okviru manifestacije “Dani povelje 2026.”.



Zbirku pjesama promovisala su profesorica Šaha Salihović i spisateljica Fikreta Jašić, a stihove su govorili učenici odjeljenja Gimnazije Mješovite srednje škole Srebrenik.

Pjesnički izraz u ovoj zbirci manifestira se iz dvije različite pjesničke svijesti, i njihovog glasa, svijest oslobođene individue i individue obremenjene vječnim oprečnostima. Iz dva pjesnikova glasa, ili dva toka svijesti i emotivne raslojenosti, čitaocu ove zbirke je ponuđen upliv u dominaciju šarenila ljubavne poezije, koja u informacijskom okruženju opće digitaizacije svega postojećeg, predstavlja literarno osvježenje.



Knjiga je i svojevrsni vremeplov života samog autora, obzirom da su se pjesme rađale u određenim vremeskim periodima koji sežu do 40 godina unazad, kazujući njegova razmišljanja, osjećaje i pogled na određene životne situacije.