Četvrtak, 19 Februara, 2026
NaslovnicaVIJESTISREBRENIK

Promovisana knjiga “Godinama”, autora Fadila Duranovića – Faće,

By admin
0
83

Pjesme koje su nastajale u proteklih četerdeset godina, sabrane u zbirku pod nazivom “Godinama”, autora Fadila Duranovića – Faće, promovisane su u Velikoj sali Doma kulture Srebrenik, u okviru manifestacije “Dani povelje 2026.”.


Zbirku pjesama promovisala su profesorica Šaha Salihović i spisateljica Fikreta Jašić, a stihove su govorili učenici odjeljenja Gimnazije Mješovite srednje škole Srebrenik.

Pjesnički izraz u ovoj zbirci manifestira se iz dvije različite pjesničke svijesti, i njihovog glasa, svijest oslobođene individue i individue obremenjene vječnim oprečnostima. Iz dva pjesnikova glasa, ili dva toka svijesti i emotivne raslojenosti, čitaocu ove zbirke je ponuđen upliv u dominaciju šarenila ljubavne poezije, koja u informacijskom okruženju opće digitaizacije svega postojećeg, predstavlja literarno osvježenje. 


Knjiga je i svojevrsni vremeplov života samog autora, obzirom da su se pjesme rađale u određenim vremeskim periodima koji sežu do 40 godina unazad, kazujući njegova razmišljanja, osjećaje i pogled na određene životne situacije.

Prethodni članak
Predramazansko druženje u Srebreniku
Naredni članak
U Bosnu i Hercegovinu stiže olujni vjetar: FHMZ izdao narandžasto upozorenje
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a