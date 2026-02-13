U četvrtak, 19. februara, prvi dan posta

Zalaskom sunca u srijedu, 18. februara 2026. godine, nastupa blagoslovljeni mjesec ramazan i tada će se klanjati prva teravija, saopćila je Uprava za vjerske poslove Rijaseta lslamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Prvi dan posta je u četvrtak, 19. februara, a prema Takvimu Islamske zajednice, bajram-namaz će se klanjati u petak, 20. marta, u 6.29 sati.

Post u mjesecu ramazanu spada među temeljne stubove islama i predstavlja jasnu obavezu za svakog punoljetnog, razumnog i zdravog muslimana i muslimanku koji borave kod kuće.

Post traje od pojave zore pa sve do zalaska sunca. Tokom posta vjerniku je zabranjeno uzimanje hrane i pića, pušenje, kao i bračni intimni odnos. Međutim, post nije sveden samo na suzdržavanje od tjelesnih potreba. On podrazumijeva i čuvanje jezika, pogleda i misli – da se ne ogovara, prenose tuđe riječi, čuva od neprimjerenih pogleda i svega što narušava vrijednost posta.

Za ramazan je vezana i obaveza davanja sadekatul-fitra, koja se odnosi na svakog punoljetnog muslimana i muslimanku koji tokom ramazana imaju višak hrane iznad potreba za jedan dan. Sadekatul-fitr daje izdržavatelj porodice, i to za sebe i za članove svoje porodice, u skladu s vlastitim materijalnim mogućnostima.

Podsjećamo i da je Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini donijelo odluku da iznos sadekatul-fitra za ramazan 1447. hidžretske godine, odnosno 2026. godinu, za područje naše zemlje iznosi 15 KM, 20 KM i 25 KM.

Iznos nisaba, kao praga obaveznosti zekata, za predstojeći ramazan iznosi 24.624,00 KM, odnosno 12.619,00 EURA ili 14.950,00 USD.

Punina intencije propisa sadekatul-fitra i zekata ostvaruje se isključivo kroz institucionalno prikupljanje u Fond Bejtul-mal i njegovu institucionalnu distribuciju, čime se osigurava transparentnost, pravilna raspodjela i pomoć onima kojima je najpotrebnija.

Tokom mjeseca ramazana Rijaset i druge organizacione jedinice Islamske zajednice će organizirati brojne vjerske aktivnosti i jedinstvene programe povodom obilježavanja značajnijih datuma – Bitka na Bedru, osvajanje Mekke i Lejletul-kadra, noći u kojoj je počelo objavljivanje Kur’ana, posljednje Božije objave.

