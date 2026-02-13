Počeo besplatan skrining karcinoma prostate i debelog crijeva u TK

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona pokrenuo je kampanju ranog otkrivanja karcinoma prostate i debelog crijeva za osiguranike s područja našeg kantona.

Program skrininga karcinoma prostate se organizuje s ciljem ranog otkrivanja bolesti.

Prostata specifični antigen (PSA) je bjelančevinasta struktura koju izlučuju samo ćelije prostate. Otkrićem PSA dramatično se promijenio pristup dijagnostici karcinoma prostate. Vrijednost PSA određuje se uzorkom krvi.

Skrining je namjenjen osiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona koji su:

Osobe bez simptoma od strane urogenitalnog sistema

Muškarci

Osobe u dobi od 50 i više godina starosti.

Program skrininga karcinoma debelog crijeva se organizuje s ciljem ranog otkrivanja bolesti.

FOBT test je laboratorijski test za dokazivanje prisustva skrivene (okultne) krvi u uzorku stolice. Okultno (skriveno) krvarenje se ne može vidjeti golim okom, a prisustvo krvi se otkriva uz pomoć hemijskih supstanci koje se koriste u ovom testu.

Skrining je namjenjen osiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona koji su:

Osobe bez simptoma od strane probavnog sistema

Muškarci i žene

Osobe u dobi od 50 do 74 godine starosti.

Za informacije o skrining programu i mogućnosti uključivanja u program javite se Vašem porodičnom ljekaru, jer rana dijagnostika spašava život!