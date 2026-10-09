U FBiH počela sezona respiratornih infekcija: U prvoj sedmici prijavljena 163 slučaja oboljenja sličnih gripi

U Federaciji Bosne i Hercegovine započela je nova sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima, koja traje od početka oktobra ove do sredine maja 2027. godine, a u prvoj sedmici nadzora prijavljena su 163 slučaja bolesti slične gripi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, potvrdila je Feni dr. med. Rozalija Nedić iz Odjela za nadzor nad zaraznim bolestima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Tokom ovog perioda, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u saradnji s kantonalnim zavodima i zdravstvenim ustanovama, prati pojavu i cirkulaciju virusa gripe, SARS-CoV-2 i respiratornog sincicijskog virusa (RSV).

U sezoni 2026/2027. proširena je mreža zdravstvenih ustanova uključenih u pojačani nadzor, čime su dodatno ojačani kapaciteti za praćenje cirkulacije respiratornih virusa u Federaciji BiH.

Proširena mreža sentinel nadzora obuhvata tri kliničke ustanove u kojima se prate i testiraju hospitalizirani pacijenti s teškim akutnim respiratornim infekcijama (SARI) – Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Univerzitetski klinički centar Tuzla i Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar.

Istovremeno se u primarnoj zdravstvenoj zaštiti provodi sistematsko sedmično praćenje i testiranje pacijenata sa simptomima bolesti slične gripi (ILI), i to u Domu zdravlja Novi Grad Sarajevo, Domu zdravlja Mostar – Ambulanta Rudnik i Domu zdravlja Tuzla.

– U prvoj sedmici nadzora prijavljena su 163 slučaja bolesti slične gripi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U okviru laboratorijskog nadzora testirano je 18 uzoraka prikupljenih od hospitaliziranih pacijenata s teškim akutnim respiratornim infekcijama. Svi testirani uzorci bili su negativni na viruse gripe, SARS-CoV-2 i RSV – rekla je Nedić.

Istakla je da se, s obzirom na očekivanu povećanu aktivnost respiratornih virusa tokom jesenjih i zimskih mjeseci, stanovništvu preporučuje pridržavanje općih preventivnih mjera, uključujući ostanak kod kuće u slučaju pojave simptoma respiratorne infekcije, redovno provjetravanje zatvorenih prostora, izbjegavanje bliskog kontakta s oboljelim osobama te pridržavanje mjera respiratorne higijene.

Vakcinacija protiv gripe u Federaciji BiH obično počinje krajem oktobra ili početkom novembra.

– Vakcinacija protiv gripe najefikasnija je mjera zaštite od težih oblika bolesti i komplikacija. O dostupnosti vakcina protiv gripe koje nabavlja Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, prvenstveno za vakcinaciju zdravstvenih radnika, kao i o početku provođenja vakcinacije, javnost će biti pravovremeno obaviještena – rekla je Nedić.

Dodala je da će Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH nastaviti redovno pratiti epidemiološku situaciju i informisati javnost o kretanju gripe i drugih respiratornih infekcija tokom sezone 2026/2027.