U FBiH prosječna neto plata u 2025. godini 1.594 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za 2025. godinu u Federaciji BiH iznosila je 1.594 KM i u odnosu na prethodnu 2024. godinu prosječna mjesečna isplaćena neto plata nominalno je viša za 16,1 posto, a realno viša za 12,0 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za decembar 2025. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.664 KM i nominalno je viša za 2,6 posto, a realno viša za 2,5 posto, u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za decembar 2025. nominalno je viša za 16,5 posto, a realno viša za 12,2 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za decembar 2025. u Federaciji BiH iznosila je 2.599 KM i nominalno je viša za 2,6 posto, a realno viša za 2,5 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna bruto plata po zaposlenom za decembar 2025. nominalno je viša za 16,5 posto, a realno viša za 12,1 posto.

U decembru 2025. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH je iznosio 546.082. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se smanjio za 0,1 posto.