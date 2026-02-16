Održana Svečana akademija povodom Međunarodnog dana djece oboljele i liječene od raka „Ne sutra. Njima trebamo sada.“

Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka danas je u Hotelu Hills na Ilidži obilježilo 15. februar – Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka, održavanjem Svečane akademije ispunjene snažnim emocijama, porukama nade i zajedništva.

Centralni dio programa započeo je emitovanjem glavnog videa kampanje „Ne sutra. Njima trebamo sada.“, koji je još jednom podsjetio javnost da djeca oboljela od raka nemaju luksuz čekanja i da im je podrška potrebna odmah.

Direktor Udruženja Fikret Kubat obratio se prisutnima emotivnim govorom, naglašavajući važnost kontinuirane podrške djeci i njihovim porodicama, ali i zahvalnosti svima koji godinama stoje uz Udruženje. Tom prilikom uručene su i zahvalnice prof. dr. Edi Hasanbegoviću i prim. dr. Amili Latifagić za izuzetan doprinos liječenju i podršci djeci oboljeloj od raka.

U nastavku programa obratili su se i zdravstveni stručnjaci, koji su govorili o značaju multidisciplinarnog pristupa liječenju, dok je Harun Šabić, koordinator grupe mladih liječenih od raka mladiCe, predstavio nastavak implementacije Projekta praćenja kasnih posljedica liječenja, ističući važnost dugoročne brige za djecu i mlade koji su pobijedili rak. Posebno emotivan trenutak bio je izlazak mladih iz grupe mladiCe na pozornicu, kao i poziv novim članovima da im se pridruže.

Program je obogaćen i prigodnim umjetničkim sadržajem, uz nastupe mađioničara, muzičkih gostiju Nejre Korić i Ilme Karahmet, kao i Saše klovna, koji su zajedno s djecom na pozornici stvorili trenutke iskrene radosti.

Vrhunac akademije bio je simbolični čin „Drvo života“, kada su izliječena djeca iz 2025. godine, jedno po jedno, na Drvo okačila zlatne vrpce sa svojim imenima, kao trajni simbol pobjede, nade i snage. Na kraju su sva djeca zajedno izašla na pozornicu, gdje je poslana snažna poruka da nijedno dijete u ovoj borbi nije samo.

Svečana akademija dio je šireg obilježavanja 15. februara, u okviru kojeg Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka od danas provodi i medijsku i online fundraising kampanju, koja traje do 19. marta 2026. godine. Sredstva prikupljena tokom kampanje namijenjena su Interventnom medicinskom fondu, iz kojeg se finansiraju terapije i suplementi, fizioterapije, operativni zahvati i druge hitne potrebe djece oboljele od raka.

Poruka današnjeg događaja je jasna i glasna:

Ne sutra. Njima trebamo sada.