Fond usmjerio više od osam miliona KM za očuvanje radnih mjesta i nove prilike osobama sa invaliditetom

Više od osam miliona KM usmjereno je u očuvanje radnih mjesta, razvoj privrednih društava i podršku samostalnom radu osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio je rezultate Javnog poziva od 5. augusta 2026. godine, na osnovu odluke Upravnog odbora donesene 28. oktobra u Sarajevu. Za finansiranje i sufinansiranje programa odobreno je ukupno 8.047.857,76 KM, čime je obuhvaćeno 567 prijava raspoređenih u pet programskih cjelina.

Sredstva su namijenjena poslodavcima koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom, zaštitnim radionicama, organizacijama osoba sa invaliditetom, kao i pojedincima koji kroz vlastitu djelatnost ili profesionalno usavršavanje nastoje osigurati dugoročnu ekonomsku samostalnost.

Prema objavljenim rezultatima, sredstva su raspoređena kroz pet LOT-ova, u skladu s različitim potrebama korisnika i ciljevima programa.

U okviru LOT-a I, koji se odnosi na očuvanje postojeće zaposlenosti osoba sa invaliditetom u privrednim društvima i zaštitnim radionicama, podržano je 100 prijava.

Kroz LOT II, namijenjen razvoju privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, sredstva su odobrena za 72 prijave, s ciljem jačanja njihovih proizvodnih, tehničkih i poslovnih kapaciteta.

Za LOT III, koji obuhvata programe profesionalne rehabilitacije na koje osobe sa invaliditetom samostalno apliciraju, podršku su dobila 33 korisnika. Ova sredstva predstavljaju ulaganje u sticanje novih znanja, razvoj vještina i bolje mogućnosti za uključivanje na tržište rada.

Najveći broj odobrenih prijava zabilježen je u okviru LOT-a IV, kroz koji je podržano 348 aplikanata koji obavljaju samostalne djelatnosti. Riječ je o podršci očuvanju njihovih poslovnih aktivnosti i ekonomske samostalnosti.

U okviru LOT-a V, namijenjenog održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u njihovim organizacijama, sredstva su odobrena za 14 prijava.

Posebno je značajno da su u raspodjelu sredstava uključene sve prijave koje su ispunjavale propisane uslove Javnog poziva. Od ukupno planiranih 8,3 miliona KM raspoređeno je gotovo 97 posto sredstava.

Ovakvim programima Fond nastavlja pružati konkretnu podršku stvaranju stabilnijih uslova za rad osoba sa invaliditetom, očuvanju postojećih radnih mjesta i razvoju njihovih profesionalnih potencijala. Svako očuvano radno mjesto i svaka podržana samostalna djelatnost doprinose većoj ekonomskoj sigurnosti, ravnopravnijem učešću u društvu i smanjenju prepreka s kojima se osobe sa invaliditetom svakodnevno suočavaju.

Fond poziva poslodavce, organizacije i osobe sa invaliditetom da nastave pratiti njegove programe i koriste dostupne mogućnosti podrške.

Ulaganjem u zapošljavanje i profesionalni razvoj osoba sa invaliditetom Fond nastavlja graditi uslove za njihovu veću ekonomsku nezavisnost i ravnopravno učešće na tržištu rada. Izdvojena sredstva predstavljaju konkretan doprinos očuvanju radnih mjesta, razvoju poslovnih mogućnosti i stvaranju društva u kojem osobe sa invaliditetom imaju priliku ostvariti svoje profesionalne potencijale.