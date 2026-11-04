Danas oblačno s kišom, na planinama snijeg, biometeorološka prognoza relativno povoljna

Jutros je u Bosni pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano vrijeme. Ponegdje u Bosni je zabilježena slaba kiša ili rosulja, a na planinama snijeg.

Danas će u Bosni preovladavati oblačno vrijeme povremeno sa slabom kišom ili rosuljom, a na planinama sa slabim snijegom. Poslije podne padavine uglavnom prestaju. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 6 do 11, na jugu od 14 do 19 °C.

Biometeorološka prognoza relativno je povoljna. Mada će još uvijek preovladavati hladno vrijeme, osobito u unutrašnjosti, prestanak padavina i povremeni sunčani intervali, uz blago zatopljenje, pozitivno će djelovati na raspoloženje većine populacije. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Neophodno je posvetiti pažnju odijevanju, osobito u jutarnjim i večernjim satima, informacija je Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.