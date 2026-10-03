U ponedjeljak Svjetski dan učitelja, centralna manifestacija u BKC-u Tuzla

U ponedjeljak, 5. oktobra 2026. godine u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona s početkom u 10:00 sati bit će održana centralna manifestacija povodom Svjetskog dana učitelja. Ovom manifestacijom bit će obilježen dan posvećen učiteljima, nastavnicima, profesorima i odgajateljima, uz posebno priznanje njihovom doprinosu obrazovanju i odgoju novih generacija.

Na svečanosti će se obratiti:

– ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović,

– dobitnica nagrade za životno djelo Seada Hodžić,

– dopredsjednik Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja Tuzlanskog kantona Nedim Delić,

– dobitnik nagrade za inovativnog nastavnika osnovne škole Dino Isanović.