Servisne informacije: TK bogatiji za deset beba

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povrijeđenih lica.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 52 pregleda pregleda i 1 terenska intervencija, 1 pacijent je nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, četiri djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

ELEKTRO – Nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčan dan bez padavina. Temperature će se kretati od 1°C u ranim jutarnjim satima do 9°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom iz jugoistočnog i istočnog smjera. Trenutna temperatura 3 stepena Celzijusa.