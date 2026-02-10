U srijedu i četvrtak planska isključenja električne energije u Srebreniku

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Grada Srebrenika 11.02.2026. godine (srijeda):

– u naselju Sječe u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

– u naselju Babunovići u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

Dana 12.02.2026. godine (četvrtak):

– u naseljima: Kosica, Špionica Srednja, Špionica Polja, Jošak, Cerik, Ormanica, Hrgovi, Zubovo Brdo, Hujdurovići, Fazanerija, Vrela, Špionica Škola, Tutnjevac, Badelka, Špionica Donja Novo Naselje, Huremi, Mustafići i Špionica Gornja u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

– u naseljima: Tinja Kolona, Donja Tinja, Nacional, Blagići, Donja i Gornja Potpeć, Zahirovići, Straža, Tinja Gornja, Tinja Polja, Tinja Centar, Cvijanovići, Brezje, Previle, Osoje, Donja Dragunja Luke, Donja Dragunja Škola, Namlići, Donja Dragunja, Srednja Dragunja, Gornja Dragunja, Podorašje, Lisovići, Mešići, Zukići, Brezik, Jasenica, Krušik, Crveno Brdo i Memići u vremenu od 11:30 do 15:30 sati.