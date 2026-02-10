Održana akcija davanja krvi u organizaciji Medžlisa IZ Srebrenik

Medžlis Islamske zajednice Srebrenik (Mreža mladih, Odjel za društvenu brigu i Odjel za brak i porodicu) u prostorijama Doma kulture danas je organizovao još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi.



Akciji se odazvao 40 građana koji su pokazali svoju humanost i solidarnost, a njih 34 su uspješno prošli ljekarski pregled i darovali krv.



Posebno raduje činjenica da se akciji odazvao značajan broj mlađih osoba koje su prvi ili drugi puta do sada darovali krv.



Akcija darivanja krvi organizovana je u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju Univerzitetsko-kliničkog centra u Tuzli.



Medžlis Islamske zajednice Srebrenik se zahvaljuje svima koji su darovali krv, ali i onima koji su uprkos želji, zbog zdravstvenih prepreka morali ovu aktivnost propustiti ovaj put.