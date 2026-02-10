Srijeda, 11 Februara, 2026
NaslovnicaVIJESTISREBRENIK

Održana akcija davanja krvi u organizaciji Medžlisa IZ Srebrenik

By admin
0
73

Medžlis Islamske zajednice Srebrenik (Mreža mladih, Odjel za društvenu brigu i Odjel za brak i porodicu) u prostorijama Doma kulture danas je organizovao još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi.


Akciji se odazvao 40 građana koji su pokazali svoju humanost i solidarnost, a njih 34 su uspješno prošli ljekarski pregled i darovali krv.


Posebno raduje činjenica da se akciji odazvao značajan broj mlađih osoba koje su prvi ili drugi puta do sada darovali krv.


Akcija darivanja krvi organizovana je u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju Univerzitetsko-kliničkog centra u Tuzli.


Medžlis Islamske zajednice Srebrenik se zahvaljuje svima koji su darovali krv, ali i onima koji su uprkos želji, zbog zdravstvenih prepreka morali ovu aktivnost propustiti ovaj put.

Prethodni članak
U srijedu i četvrtak planska isključenja električne energije u Srebreniku
Naredni članak
Servisne informacije: Planirana isključenja električne energije
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a