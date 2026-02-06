ZOI: Muzaferija i Šljivić će na otvaranju nositi bh. zastavu

Zimske olimpijske igre Milano–Kortina 2026. godine večeras će i zvanično početi spektakularnom ceremonijom otvaranja na legendarnom stadionu San Siro u Milanu, čime će svijet ući u dvosedmični praznik zimskog sporta.

Bosnu i Hercegovinu na najvećoj sportskoj smotri predstavljat će pet sportista, koji će nastupati u alpskom i nordijskom skijanju, a bh. delegacija u Italiju stiže s jasnim ciljem – dostojno predstavljati državu na olimpijskoj sceni.

Boje Bosne i Hercegovine na Zimskim olimpijskim igrama branit će alpski skijaši Elvedina Muzaferija, Marko Šljivić i Esma Alić, te nordijski skijaši Strahinja Erić i Teodora Delipara, a Muzaferija i Šljivić će na otvaranju nositi bh. zastavu.

Zimske olimpijske igre 2026. godine prvi put u historiji zajednički organizuju dva grada – urbani Milano i planinska Kortina d’Ampeco, čime se simbolično spajaju savremeni duh metropole i tradicionalna zimska olimpijska kulisa Dolomita.

Kortina je već jednom bila domaćin Zimskih olimpijskih igara, davne 1956. godine, a i ovaj put će ugostiti niz atraktivnih disciplina poput ženskog alpskog skijanja, boba, skeletona, sankanja i karlinga.

Takmičenja će biti raspoređena širom sjeverne Italije, uključujući Milano, Bormio, Livinjo, Predaco i Tesero, dok će staza Stelvio kod Bormija biti jedno od najzahtjevnijih borilišta na Igrama.

Bosna i Hercegovina, ipak, neće imati predstavnika u sankanju, iako je najbolji bh. sankaš Mirza Nikolajev ispunio sportske kriterije.

Međunarodni olimpijski komitet odlučio je da umjesto Nikolajeva pozove kineskog takmičara Bao Zenjua, kako bi Kina mogla imati ekipu u timskom takmičenju, iako je bh. sportista imao bolji plasman na svjetskoj rang-listi.

Raspored nastupa bh. takmičara

Muzaferija:

– 8. februar – Spust (Trka)

– 12. februar – Super G (Trka)

– 15. februar – Veleslalom trka

Delipara:

– 12. februar – 10 km

Šljivić:

– 14. februar – Veleslalom trka

– 16. februar – Slalom trka

Alić:

– 15. februar – Veleslalom trka

– 18. februar – Slalom trka

Erić:

– 10. februar – Sprint

– 13. februar – 10 km