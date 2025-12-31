Servisne informacije: Pronađeno beživotno tijelo u parkiranom automobilu

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Grada Srebrenika, kako nam je rečeno, bila su mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 90 pregleda i 2 terenske intervencije, 1 pacijent je nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je tehničku intervenciju, odnosno asistenciju. Naime, po dojavi PS Srebrenik u 2:15 da je pronađeno beživotno tijelo u parkiranom vozilu pulskih registarskih oznaka u naselju Ćehaje. Tijelo je izneseno iz parkiranog vozila, a dalje radnje su preuzeli nadležni za ovaj događaj.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, četiri djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

Danas je hladan i suh dan u Srebreniku. Temperatura će se kretati od -7°C ujutro do oko 0°C poslijepodne, uz blagi do umjeren sjeverozapadni vjetar. Padavina nema, a nebo će biti vedro do djelimično oblačno. Aktivno je upozorenje za regiju Tuzla zbog niskih temperatura, koje važi od 31. decembra 23:00 do 1. januara 08:00, s minimalnom temperaturom oko -7°C.