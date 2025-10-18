FIFA ažurirala rang listu, Zmajevi nazadovali

FIFA je objavila novu rang listu reprezentacija, a nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine bilježi pad od dvije pozicije. Zmajevi se sada nalaze na 75. mjestu sa 1341,36 bodova, dok su u prethodnom ciklusu bili 73.

Na samom vrhu došlo je do promjena – Španija je preuzela prvo mjesto, dok je Argentina preskočila Francusku i sada je druga. Engleska je četvrta, Portugal peti, a Nizozemska i Brazil zamijenili su mjesta: Nizozemci su šesti, Brazilci sedmi. Belgija, Italija i Njemačka zatvaraju prvih deset, s tim da se Njemačka vratila među najbolje nakon dužeg vremena.