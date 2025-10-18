Subota, 18 Oktobra, 2025
NaslovnicaMAGAZINSPORT

FIFA ažurirala rang listu, Zmajevi nazadovali

By admin
0
27

FIFA je objavila novu rang listu reprezentacija, a nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine bilježi pad od dvije pozicije. Zmajevi se sada nalaze na 75. mjestu sa 1341,36 bodova, dok su u prethodnom ciklusu bili 73.

Na samom vrhu došlo je do promjena – Španija je preuzela prvo mjesto, dok je Argentina preskočila Francusku i sada je druga. Engleska je četvrta, Portugal peti, a Nizozemska i Brazil zamijenili su mjesta: Nizozemci su šesti, Brazilci sedmi. Belgija, Italija i Njemačka zatvaraju prvih deset, s tim da se Njemačka vratila među najbolje nakon dužeg vremena.

Prethodni članak
Učenici Prve osnovne škole obilježili Mjesec knjige posjetom Gradskoj biblioteci Srebrenik
Naredni članak
Primjena EES sistema izazvala duža zadržavanja na granicama Evropske unije
admin

VIJESTI

Reklama

VELAS Mjenjacnica Srebrenik

SPORT

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a