Čekaju nas promjene na WhatsApp-u: Ako ovo napravite, blokirat će vas

Kompanija je izjavila za TechCrunch da će ovaj test biti aktivan u nekoliko zemalja tokom narednih sedmica. WhatsApp pokušava riješiti problem spama na svojoj platformi uvođenjem mjesečnih ograničenja za broj poruka koje pojedinci i kompanije mogu slati nepoznatim osobama bez odgovora. Iako je aplikacija izvorno zamišljena kao jednostavan način za slanje poruka ličnim kontaktima, s vremenom je postala složenija, uključujući grupne razgovore, zajednice i poslovnu komunikaciju. Zbog tih promjena, korisnici sada primaju više poruka nego ikad, a teško je pratiti sve njih.

Svaka poruka koju korisnici i kompanije šalju drugim osobama računat će se prema ovom novom mjesečnom limitu, osim ako ne dobiju odgovor. Na primjer, ako na konferenciji upoznate nekoga i pošaljete tri poruke, te poruke bit će uračunate u limit, piše TechCrunch. WhatsApp nije otkrio tačan broj limita jer trenutno testira različite opcije tokom ovog razdoblja. Međutim, kada poslovni korisnici ili pojedinci budu blizu dostizanja tog limita, aplikacija će prikazati upozorenje u obliku iskačućeg prozora s brojem preostalih poruka, kako bi im pomogla izbjeći blokadu.

Također su napomenuli da prosječni korisnici obično neće dosegnuti limit i da njihovo iskustvo slanja poruka neće biti pogođeno. Cilj ove mjere je, naime, borba protiv ljudi i kompanija koji šalju previše poruka i spama.

S obzirom na to da WhatsApp postaje sve važniji alat za komunikaciju, posebno na tržištima poput Indije, mnogi korisnici već sada primaju više od 50 nepročitanih poruka. Veliki dio tih poruka dolazi od kompanija i nepoznatih osoba. U posljednjih godinu dana, WhatsApp je pokušao suzbiti ovo ponašanje putem različitih alata i zaštita. U julu 2024. počeo je testirati limite za broj marketinških poruka koje kompanije mogu slati korisnicima tokom mjeseca. Također je počeo nuditi opciju za korisnike da se odjave s marketinških poruka kako bi primali samo važne informacije ili podršku od kompanija, bez nepotrebnog spama.

Ove godine WhatsApp je započeo i eksperimente uvođenja limita za broj poruka koje se mogu slati putem emitiranja. Kompanija je počela širiti ovaj eksperiment u više od deset zemalja, uključujući Indiju, jedno od najvećih tržišta s više od 500 miliona korisnika.