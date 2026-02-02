Uplaćena egzistencijalna naknada za demobilisane borce u TK

Novčana egzistencijalna naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja Tuzlanskog kantona, za mjesec januar 2026. godine je uplaćena, sa utvrđenim iznosom od 7 KM za mjesec dana provedenih u OSRBiH.

Zavisno od banaka sredstva su već na računima korisnika, informišu iz Ministarstva za boračka pitanja TK.