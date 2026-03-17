Upozorenje kupcima koji su kapsule nabavili preko interneta: ‘Odmah prestanite s konzumacijom’

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obavještava potrošače o opozivu određenih lotova kapsula ‘Rosabella moringa’ zbog moguće kontaminacije salmonelom, bakterijom koja može uzrokovati ozbiljne, a ponekad i fatalne infekcije kod male djece, starijih osoba i osoba s oslabljenim imunološkim sistemom.

Sporni lotovi proizvoda dovode se u vezu s izbijanjem infekcija salmonelom otpornom na antibiotike u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je registrovano sedam oboljelih, od kojih su tri pacijenta hospitalizovana. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Sjedinjenih Američkih Država (CDC) detektirao je soj Salmonella Newport s neobičnom i vrlo zabrinjavajućom rezistencijom na antimikrobne lijekove koji se dovodi u vezu s ovim opozivom.

Putem Međunarodne mreže autoriteta za sigurnost hrane (The International Food Safety Authorities Network, INFOSAN), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine upozorena je da raspoložive informacije ukazuju na mogućnost da su i potrošači iz Bosne i Hercegovine putem online platformi kupili proizvod koji je predmet opoziva. Prema dostavljenim informacijama, implicirani proizvodi distribuirani su prvenstveno putem direktne online prodaje potrošačima, uključujući platforme trećih strana i prodaju s web stranice firme”, navedeno je u saopštenju.

Detalji o proizvodu:

Naziv proizvoda: kapsule Rosabella Moringa (Rosabella Moringa Capsules)

Distributer: Ambrosia brands, LLC

Rokovi trajanja: između 03/2027 i 11/2027

Lotovi obuhvaćeni opozivom: kodni brojevi počinju s 1356, brojevi lota završavaju s -1 ili -2

Sporni lotovi: 5020591; 5020592; 5020593; 5020594; 5020595; 5020596; 5030246; 5030247; 5030248; 5030249; 5030250; 5030251; 5040270; 5040271; 5040272; 5040273; 5040274; 5040275; 5040276; 5040277; 5040278; 5040279; 5050053; 5050054; 5050055; 5050056; 5060069; 5060070; 5060071; 5060072; 5060073; 5060074; 5060075; 5060076; 5060077; 5060078; 5060079; 5060080; 5080084; 5080085; 5080086; 5090107; 5090108; 5090109; 5090113; 5090114; 5090115; 5090116; 5090117; 5090118; 5100039; 5100048

Lotovi se nalaze na dnu boce (sedam cifara u sredini koda koji se nalazi iznad datuma isteka roka trajanja).

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavila je obavijest predstavnicima mjerodavnih institucija u Bosni i Hercegovini te je, prema preporuci Agencije za hranu i lijekove SAD (FDA) kontaktirala distributera s ciljem dobijanja podataka o distribuciji proizvoda za Bosnu i Hercegovinu.

Potrošačima koji eventualno raspolažu navedenim proizvodom preporučuje se da isti ne konzumiraju, te da u slučaju pojave simptoma poput dijareje, groznice i grčeva u stomaku zatraže medicinsku pomoć.

Soj salmonele povezan s ovom epidemijom (Salmonella Newport sa NDM-1 genom ) otporan je na sve prve linije i alternativne antibiotike koji se obično preporučuju za liječenje infekcija salmonelom. Ovaj soj također može biti otporan na više β-laktamskih antibiotika, uključujući meropenem i druge karbapeneme, zbog prisutnosti gena NDM-1 karbapenemaze.

Simptomi obično počinju od šest sati do šest dana nakon ingestije uzročnika. Većina ljudi se oporavi bez liječenja nakon četiri do sedam dana. Međutim, kod određenog broja osoba, osobito kod djece mlađe od pet godina, osoba starijih od 65 godina i osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom, može doći do težih oblika bolesti koji zahtijevaju medicinsku pomoć ili hospitalizaciju.

Obavijest se odnosi samo na proizvode s naprijed navedenim podacima, naglasili su iz Agencije za sigurnost hrane BiH.

