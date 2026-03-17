Evo za koliko je povećana prosječna plata u FBiH

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za januar 2026. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.671 KM i nominalno je viša za 0,4 posto, a realno niža za 0,3 posto, u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za januar 2026. nominalno je viša za 8,1 posto, a realno viša za 4,4 posto.

Bruto plata 2.614 KM

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za januar 2026. u Federaciji BiH iznosila je 2.614 KM i nominalno je viša  za 0,6 posto, a realno niža za 0,1 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna bruto plata po zaposlenom za januar 2026. nominalno je viša za 8,3 posto, a realno viša za 4,6 posto.

Smanjio se broj zaposlenih u FBiH

U januaru 2026. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH je iznosio 542.342. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se smanjio za 0,7 posto, a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,6 posto.

