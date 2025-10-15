Uprava policije MUP TK-a bogatija za 20 mlađih inspektora

Polaganjem svečane zakletve pred ministrom unutrašnjih poslova i direktorom Uprave policije MUP TK-a, te potpisivanjem ugovora o radu, dvadeset kadeta 30. klase Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u činu “mlađi inspektor” koji su uspješno okončali osnovnu policijsku obuku, zvanično je stupilo na dužnost u Upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Tokom svečanosti, koja je održana u prostorijama Policijske uprave Lukavac, kadeti su, nakon polaganja svečane zakletve potpisali Ugovore o radu, te će stupiti na dužnost u organizacione jedinice Uprave policije MUP-a TK-a, odnosno policijske uprave – stanice shodno ukazanim potrebama, čime će se znatno poboljšati efikasnost rada i obavljanja svakodnevnih policijskih poslova na zaštiti lične i imovinske sigurnosti svih građana.

Riječ je o generaciji kadeta koji su se obučavali po savremenom Nastavnom planu i programu osnovne policijske obuke za čin „mlađi inspektor“, a među njima su tri kadeta kojima su na nedavno održanoj svečanoj promociji 30. klase kadeta na Policijskoj akademiji FMUP-a uručena i posebna priznanja: Ademir Alispahić (zlatna značka), Dženita Bajrić (srebrna značka) i Melika Serhatlić (najbolji strijelac).

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije kontinuirano, u saradnji sa Vladom Tuzlanskog kantona, rade na popunjavanju redovnog sastava policije, s ciljem unapređenja stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona, te se i u narednom periodu očekuje dolazak kadeta u osnovnom činu “policijac” koji trenutno pohađaju obuku na Policijskoj akademiji FMUP-a.

MUP TK