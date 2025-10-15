Srijeda, 15 Oktobra, 2025
Mladi bh. nogometaši svladali Sloveniju za prvu pobjedu u kvalifikacijama

Mlada nogometna reprezentacija BiH ostvarila je vrijednu pobjedu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo do 21 godine, svladavši Sloveniju u Kopru s 2:0.

Slovenci su bili favoriti i bolje otvorili utakmicu, no obrana BiH izdržala je pritisak u prvom dijelu. U nastavku su izabranici Branislava Krunića zaigrali znatno bolje, preuzeli inicijativu i počeli prijetiti golu domaćina.

BiH je povela u 64. minuti pogotkom Kujovića, a Keranović je u 82. minuti potvrdio pobjedu drugim golom. Slovenija do kraja nije uspjela ozbiljnije zaprijetiti.

Ovim trijumfom BiH je, nakon dva remija, upisala prvu pobjedu u kvalifikacijama i preuzela prvo mjesto u skupini G, ispred Norveške, Izraela, Nizozemske i Slovenije.

