Stiže toplije vrijeme u BiH: Meteorolozi najavljuju i do 21 stepen

Lijepe vijesti stigle su nam danas, 5. marta, s prognozom koja su objavili i Federalni hidrometeorološki zavod i ekipa s Facebook stranice BH Meteo.

BH Meteo, naime, prognozira:

“Naznaka za neko ozbiljnije zahlađenje nema u narednih najmanje 15 dana. Narednih dana, do sredine mjeseca, očekuje se se pretežno sunčano, iznadprosječno toplo i sušno vrijeme. Dnevne temperature uglavnom u rasponu od 13 do 18, lokalno do 21 °C, jutra prohladna i hladna uz lokalno mraz i maglu. Od sredine mjeseca jačanjem zapadnih strujanja i aktivacijom Mediterana moguće da ćemo ući u nestabilniji period koji bi našim krajevima donosio više oblačnosti i povremene padavine. Zadržalo bi se i dalje iznadprosječno toplo vrijeme.”

A, slično najavljuju i iz FHMZ-a, u srednjoročnoj prognozi, za period do 20. marta:

“Polje visokog zračnog pritiska, uz priticanje tople i vlagom bogate zračne mase, bit će glavni faktori koji će uticati na vremenske prilike u Bosni i Hercegovini u narednom periodu. Preovladavat će promjenljivo i umjereno oblačno vrijeme. Više oblačnosti i padavine očekuju se u periodu od 8. do 11. marta, posebno na zapadu, jugozapadu i u centralnim predjelima Bosne. Od 12. do 17. marta izgledno je stabilnije vrijeme uz duže sunčane intervale, dok se od 18. marta do kraja prognoznog perioda očekuje pogoršanje vremena praćeno padavinama. Do 14. marta jutarnje temperature zraka u Bosni kretat će se od 4 do 9 °C, a u Hercegovini od 8 do 13 °C. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dosezat će do 15 °C, a u Hercegovini do 18 °C. Od 15. marta do kraja prognoznog perioda minimalne temperature u Bosni bit će u rasponu od 2 do 7 °C, u Hercegovini od 4 do 9 °C, dok će maksimalne dnevne temperature u Bosni dosezati do 13 °C, a u Hercegovini do 16 °C.”