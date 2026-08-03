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Danas u BiH sunčano i veoma vruće: Na jugu temperatura do 42 stepena

By admin
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Bosnu i Hercegovinu danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, uz slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnje temperature zraka kretat će se uglavnom između 14 i 19 stepeni Celzijusa, dok će na jugu zemlje iznositi do 25 stepeni.

Tokom dana očekuju se vrlo visoke temperature, koje će u većem dijelu Bosne i Hercegovine biti između 33 i 39 stepeni, dok će na jugu zemlje dostići čak 42 stepena Celzijusa.

U Sarajevu će također preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura iznosit će oko 17 stepeni, dok će se dnevna popeti na oko 35 stepeni Celzijusa.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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