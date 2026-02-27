Na svečan način Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine biće obilježen u nedjelju u Srebreniku

Na svečan način Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine biće obilježen u nedjelju 1. marta.

Gradonačelnik Adnan Bjelić i predsjedavajući Gradskog vijeća Srebrenik Nisvet Sejdinović pozivaju sve građane i predstavnike javnog života da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje jednog od najznačajnijih datuma u historiji naše domovine i da zajednički odamo pačast njenoj nezavisnosti i proslavimo vrijednosti slobode,zajedništva i suvereniteta.

Program počinje u 10:30 H polaganjem cvijeća na spomen – obilježja u centru grada, a u 10:45 biće upriličena svečana sjednica-akademija uz kulturno-zabavni program u Domu kulture u Srebreniku.