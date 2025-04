Vlada TK: Preciznije uređenje oblasti visokog obrazovanja i usklađivanje sa potrebama tržišta rada

Obzirom da su u primjeni postojećeg Zakona o visokom obrazovanju TK uočene pravne praznine i nedorečenosti koje su proizvodile i različita postupanja u primjeni, Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila nacrt izmjena i dopuna ovog zakona.

Također, ovim izmjenama važeći Zakon se i terminološki i suštinski usklađuje sa Preporukama za regulisanje postupka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa prvog i drugog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini. Predloženim odredbama racionalizira se institut prijemnog ispita, te se on predviđa kao mogućnost, a ne obaveza, čime se ostavlja mogućnost drugačije organizacije upisnih rokova za strane državljane, te je utvrđena obaveza vrednovanja svih oblika završnih ispita u srednjoj školi prilikom upisa na javnu visokoškolsku ustanovu.

Osim navedeno, po uzoru na prakse europskih i zemalja iz okruženja, uvodi se mogućnost organiziranja kratkih studijskih programa. Kratki studijski programi ne vode do sticanja kvalifikacije, ali nose odgovarajući broj ECTS kredita, koje polaznik može koristiti kasnije prilikom pohađanja studijskog programa koji vodi do kvalifikacije. Utvrđuje se obaveza da se programi cjeloživotnog učenja realiziraju u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast, a ne u skladu sa općim aktom visokoškolske ustanove, kako je to bilo propisano do sada. Predložene izmjene se odnose i na jasne obaveze realiziranja nastave, kao i sankcije ukoliko se nastava na visokoškolskoj ustanovi ne izvodi, ili se izvodi u manjem obimu nego što je utvrđeno studijskim programom.