Utvrđeni uslovi za refundiranje troškova prijevoza učenicima i studentima

Kako je to ranije obećano, Vlada je danas utvrdila uslove za refundiranje troškova prijevoza učenicima srednjih škola i studentima visokoškolske ustanove čiji je osnivač Skupština Kantona.

Rješenje o pravu na refundaciju troškova prijevoza donijet će visokoškolska ustanova za studente ili škola za učenike srednjih škola. Da bi učenici srednjih škola i studenti visokoškolske ustanove ostvarili pravo na subvenciju uz zahtjev moraju školi ili visokoškolskoj ustanovi dostaviti ovjerenu kopiju mjesečne karte/bus kartice iz koje moraju biti vidljivi podaci o vlasniku mjesečne karte/bus kartice (ime i prezime učenika ili studenta, broj karte/kartice i relacija na kojoj isti putuje), te fiskalni račun za mjesec ili više mjeseci za koje zahtjeva refundaciju troškova prevoza, podatke o bankovnom računu roditelja/staratelja za učenike mlađe od 18 godina, odnosno podatke o bankovnom računu učenika za učenike preko 18 godina, kopiju lične karte učenika odnosno roditelja/staratelja za učenike mlađe od 18 godina ili kopiju lične karte studenta i podatke o bankovnom računu studenta.

Učenicima i studentima priznate će se pravo na refundaciju dijela troškova prijevoza i to za mjesečnu kartu/bus karticu u visini od 70 do 100 KM priznat će se pravo na refundaciju troškova prijevoza u visini od 30 KM na mjesečnom nivou. Za mjesečnu kartu/bus karticu u visini od 100,01 KM do 150 KM priznaje se pravo na refundaciju troškova prijevoza u visini od 40 KM na mjesečnom nivou, dok će za mjesečnu kartu/bus karticu u visini od 150,01 KM i više biti priznato pravo na refundaciju troškova prijevoza u visini od 50 KM na mjesečnom nivou. Isplata refundacije učenicima i studentima će se vršiti u tromjesečnim intervalima.

Više informacija o načinu realizacije ove podrške bit će dostupno u narednim danima na web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke TK (https://montk.gov.ba/).