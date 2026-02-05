Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila tekst Aneksa: Omogućeno uvećanje osnovne plaće do 20 posto

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst Aneksa IX Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti, čime je stvoren pravni osnov za nagrađivanje zaposlenih koji su, u otežanim uslovima rada, preuzimali dodatne poslove i odgovornosti.

Aneksom je omogućeno da rukovodioci kantonalnih organa državne službe i pravosudnih institucija mogu donijeti rješenje o uvećanju osnovne plaće do 20 posto za službenike i namještenike koji su, usljed okolnosti na koje rukovodstva nisu mogla uticati, obavljali poslove drugog radnog mjesta. Predviđeno je da se uvećanje odobrava na osnovu mjesečnog izvještaja o stvarno obavljenim poslovima.

Vlada Tuzlanskog kantona navodi da je donošenje Aneksa rezultat kontinuiranog socijalnog dijaloga sa reprezentativnim sindikatom i potvrda opredjeljenja da se odgovoran odnos prema poslu i dodatni rad osoba koje su izvršavale i dio poslova uposlenika koji su bili u štrajku, moraju prepoznati i adekvatno nagraditi, uz očuvanje stabilnosti rada institucija.