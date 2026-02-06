Servisne informacije: Danas bez struje brojna naselja

POLICIJA –U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano je 1 krivično djelo i 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, obavljeno je 56 pregleda i 2 terenske intervencije, 1 pacijent je, nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su tri bebe, jedna djevojčica i dva dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas, 06.02.2026.godine (petak)

– u naseljima: Salihbašići, Omerbašići, Sladna Dom, Sladna Izbjegličko Naselje, Murati, Hodžići, Ibrići, Gulami, Panjđurište, Brničani i dio Babunovića kod Deponije u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.

– u naseljima: Tutnjevac, Cerik, Jošak, Kosica, Špionica Polja, Špionica Srednja, Špionica Plane u vremenu od 11:30 do 15:30 sati.