U augustu prosječna neto plaća u FBiH 1.595 KM, bruto plaća 2.487 KM

Nominalno je niža za 2 posto, a realno za 1,9 posto, u odnosu na prethodni mjesec

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za august 2025. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.595 KM i nominalno je niža za 2 posto, a realno za 1,9 posto, u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna isplaćena neto plaća po zaposlenom za august 2025. nominalno je viša za 15,2 posto, a realno viša za 11,2 posto.

U augustu u odnosu na juli 2025. godine najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zabilježeno je u djelatnostima: umjetnost, zabava i rekreacija za 1,4 posto, poslovanje nekretninama za 1,1 posto i obrazovanje za 0,6 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

U isto vrijeme, najviše smanjenje prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zabilježeno je u djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite za 8,6 posto, proizvodnji i snabdijevanju

električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 4,9 posto i finansijskoj djelatnosti i djelatnosti osiguranja za 4,4 posto

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom za august 2025. u Federaciji BiH iznosila je 2.487 KM i nominalno je niža za 2,1 posto, a realno niža za 2,0 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna bruto plaća po zaposlenom za august 2025. nominalno je viša za 15,2 posto, a realno viša za 11,2 posto.